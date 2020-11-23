В Петербурге задержали мужчину, устроившего ДТП на угнанной из автосалона машине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который угнал из автосалона иномарку премиум-класса, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и устроил ДТП, в котором погиб один человек и еще двое пострадали. Как сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

"Сотрудниками ГИБДД задержан водитель Infiniti, ставший виновником смертельного ДТП <…> По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, поздно вечером в воскресенье экипаж ГИБДД на Таллинском шоссе попытался остановить автомобиль Infiniti, который ехал без номеров и с высокой скоростью. Водитель проигнорировал требования полицейских и экипаж начал преследование нарушителя.

Нарушитель смог доехать до пересечения Ленинского проспекта и проспекта Стачек, где около 23:30 мск врезался в Renault Logan. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека из Renault, все они были госпитализированы в медучреждение. Позже одна из пассажиров - 25-летняя женщина - скончалась", - отметили в полиции.

После аварии злоумышленник попытался сбежать с места ЧП, однако был задержан сотрудниками ГИБДД. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный является уроженцем Саратовской области, не имеет водительских прав и находится в состоянии алкогольного опьянения. Также полицейские получили информацию от представителя автосалона, который сообщил, что задержанный угнал автомобиль, который был сдан в дилерский центр по системе trade-in. В настоящее время сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах инцидента.