Газоснабжение восстановили на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Специалисты "Мосгаза" восстановили газоснабжение в поселке Северный на северо-востоке Москвы после отключения ночью. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Восстановлена подача газа в районе Северный в СВАО Москвы, поставка голубого топлива возобновляется по мере обеспечения потребителями доступа к коммуникациям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в большинстве домов района Северный на северо-востоке Москвы, в которых ночью 22 ноября была ограничена подача газа, газоснабжение восстановлено.

В настоящее время специалисты "Мосгаза" восстановили функционирование системы и продолжают работы по подаче газа потребителям.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в ряде домов жилого сектора района Северный на северо-востоке Москвы была временно ограничена поставка газа в связи со срабатыванием автоматики контроля на газораспределительном пункте. Никакой угрозы для москвичей данная ситуация не представляет.