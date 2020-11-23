В Ростовской области мужчина выстрелил в двух человек и угнал такси

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Мужчина выстрелил в двух человек из травматического пистолета после конфликта, произошедшего в магазине города Азова Ростовской области, а затем угнал такси, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Он зашел в магазин, начал требовать хозяина, выстрелил из травмата другому в живот, после чего угнал автомобиль такси", - говорится в сообщении.

Собеседник агентства подтвердил, что подозреваемого задержали. Против него возбудли уголовные дела по ст. 213 ("Хулиганство") и ст. 166 ("Угон") УК РФ.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, в результате конфликта двое мужчин получили травмы. Им оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.