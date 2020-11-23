В Петербурге сына бизнесмена приговорили к 15 годам колонии за организацию убийства отца

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к 15 годам лишения свободы Вадима Кулебакина - сына бизнесмена Владимира Кулебакина - за организацию убийства, которое было совершено в конце прошлого года. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Осужденного признали виновным по ч. 3 ст. 33 - ст. 105 УК РФ ("Организация убийства"). Сам Кулебакин вину не признал, заявив, что ранее осужденный пособник его оговорил.

В апреле прошлого года источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Выборгском районе Петербурга был застрелен бизнесмен Владимир Кулебакин, который занимался гостиничным бизнесом. Главное следственное управление СК РФ по городу возбудило уголовное дело. Бизнесмен, по данным следствия, был застрелен из пистолета Макарова.

Позже по данному делу были задержаны Максим Баштанар, который был посредником в подготовке убийства, а также сын убитого. Баштанар в августе по приговору суда получил восемь с половиной лет колонии строгого режима. Следователям удалось доказать, что Баштанар получил от сына бизнесмена 450 тыс. рублей и нашел человека, который за 400 тыс. рублей застрелил предпринимателя.

Непосредственный исполнитель убийства, по данным СК, умер после совершения преступления от болезни.