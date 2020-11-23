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В Белоруссии возбудили дела по фактам приведения в негодность железнодорожных путей

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Уголовные дела по фактам противоправных действий, нарушающих стабильную работу железнодорожного транспорта, возбуждены в Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах Генеральной прокуратуры республики Артем Маймусов.

"Органы прокуратуры и Следственного комитета по данным фактам возбудили уголовные дела. По ним установлен ряд лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений. Им грозит строгое наказание - вплоть до 15 лет лишения свободы", - заявил представитель Генпрокуратуры, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.

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