В Белоруссии возбудили дела по фактам приведения в негодность железнодорожных путей

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Уголовные дела по фактам противоправных действий, нарушающих стабильную работу железнодорожного транспорта, возбуждены в Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах Генеральной прокуратуры республики Артем Маймусов.

"Органы прокуратуры и Следственного комитета по данным фактам возбудили уголовные дела. По ним установлен ряд лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений. Им грозит строгое наказание - вплоть до 15 лет лишения свободы", - заявил представитель Генпрокуратуры, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.