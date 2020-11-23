В Волгоградской области задержали телефонных аферистов, обманувших людей на 4 млн рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правоохранители в городе Камышине Волгоградской области задержали участников преступной группы, которые под видом сотрудников службы банка обманули людей на сумму свыше 4 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники звонили абонентам и, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банка, сообщали им о списании денег со счетов неизвестными либо о том, что их банковские карты заблокированы. Аферисты убеждали собеседников перечислить сбережения якобы на резервный счет или назвать данные карт и пароли из пришедших СМС-сообщений.

"Следствием предварительно установлено, что так называемые обнальщики из числа участников группы снимали похищенные деньги в Барнауле и Новосибирске и перечисляли организатору, который в дальнейшем распределял их между сообщниками. Подозреваемые в совершении преступлений задержаны в одной из гостиниц города Камышина Волгоградской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии", - сказала Волк, отметив, что, по предварительным данным, фигуранты причастны к пяти фактам хищений, ущерб от которых превысил 4 млн рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела о краже (ст. 158 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). "Десятерым участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом", - добавила представитель МВД.