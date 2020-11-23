Пять человек пострадали в ДТП с участием спецавтомобиля для перевозки заключенных

ВОРОНЕЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Воронежской области с участием спецавтомобиля для перевозки заключенных, пострадали пять человек, в их числе сотрудники и осужденные колонии-поселения № 10 в Перелешинском районе региона. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Воронежской области Сергей Куренков.

"Сегодня между населенными пунктами Перелешино и Панино наш автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие - водитель уходил от встречного автомобиля, который, к сожалению, скрылся. В нашем автомобиле находились сотрудники и осужденные-поселенцы колонии-поселения № 10. В результате машина съехала в кювет, наши сотрудники и осужденные, всего пять человек, направлены в медучреждение для обследования", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибших в ДТП нет. "Пострадавших увезли сначала в Панинскую районную больницу, потом было принято решение, чтобы направить их в Воронеж", - сказал Куренков.

Как объяснил ТАСС представитель Воронежского областного центра медицины катастроф, пятерых пострадавших в ДТП в Панинском районе доставили в воронежскую больницу скорой медицинской помощи № 10 "Электроника". "Это травматологический центр первого уровня, куда по маршрутизации должны отправлять всех пострадавших средней и тяжелой степени, а в Панинскую райбольницу - только пострадавших легкой степени. В настоящее время пятерых пострадавших еще обследуют в "Электронике", госпитализируют не всех, некоторые из пострадавших будут получать лечение амбулаторно", - сказал собеседник агентства.