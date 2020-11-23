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В Архангельске в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

Авария произошла на Краснофлотском мосту

АРХАНГЕЛЬСК, 23 ноября. /ТАСС/. На Краснофлотском мосту в Архангельске в понедельник столкнулись автобус и "Камаз", пострадали шесть человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"В 13:10 мск поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля "Камаз" и пассажирского автобуса. Предварительно, пострадали шесть человек", - сообщили в пресс-службе.

На месте работают сотрудники специализированной пожарно-спасательной части им. В. М. Петрова, спасатели, ГИБДД и скорая помощь.

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