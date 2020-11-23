Суд в Москве прекратил производство по иску потерпевших к Ефремову

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы снял с рассмотрения иск троих потерпевших по делу артиста РФ Михаила Ефремова о возмещении морального вреда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Стороной истцов было заявлено ходатайство об отказе от исковых требований, оно было полностью удовлетворено судьей", - сказали в пресс-службе суда, добавив, что представители Ефремова не пришли на судебное заседание.

Трое потерпевших по делу Ефремова решили отказаться от исков к актеру о возмещении морального вреда. "Сегодня мы отказались от исковых требований, поскольку они были полностью удовлетворены. Также Захаровы сообщили мне, что они получили письма от Михаила Ефремова. Это не то письмо, проект которого готовил адвокат актера [Андрей] Алешкин. Это письма, написанные лично Михаилом Олеговичем каждому из потерпевших. В ближайшее время, если они захотят, мы их представим общественности", - комментирует решение представлявший интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП Александр Добровинский.

В ходе заседания суда по уголовному делу в первой инстанции Ефремов выплатил каждому потерпевшему по 200 тыс. рублей, но те не приняли эти деньги и заявили три иска на символическую сумму 1 рубль, которую актер также выплатил. Позже все трое заявили в порядке гражданского производства о выплате компенсации морального вреда по 1 млн рублей каждому и возмещении затрат на похороны. Во время рассмотрения 21 октября уголовного дела апелляционной инстанцией артист выплатил им 3 млн рублей, на этот раз деньги были приняты. Но потерпевшие не стали отзывать иски из Хамовнического суда из-за невыплаты 111 тыс. рублей, потраченных на похороны Сергея Захарова. 23 ноября должна была состояться предварительная беседа по искам, в ходе которой стороны, согласно действующему законодательству, могут прийти к примирению сторон.

В дело Ефремова снова вступил адвокат Андрей Алешкин, который вел переговоры с представителем трех потерпевших Александром Добровинским о примирении сторон. При этом представитель еще одного потерпевшего - старшего сына Захарова Виталия - Сергей Аверцев заявил ТАСС, что его доверитель "ни при каких обстоятельствах" не готов пойти на примирение с Ефремовым. В ходе судебного разбирательства Виталий Захаров заявлял гражданский иск к актеру на сумму 7,3 млн рублей, но в итоге получил от подсудимого лишь 1 млн рублей. Он также в ходе заседания по уголовному делу потребовал уведомлять его об условиях отбытия наказания актером, в том числе о том, какие ему дают отпуска, заявлял ли он ходатайство об УДО и удовлетворено ли оно.