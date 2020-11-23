Пожарные не обнаружили возгорания на станции метро "Тверская" в Москве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пожарные не обнаружили очагов пожара на платформе станции "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Поступила заявка о возгорании на станции метро "Тверская". Подразделения прибыли на место, в ходе проверки очагов пожара обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, причиной задымления в метро стали заклинившие тормозные колодки поезда.

Ранее в понедельник поступила информация о возгорании на платформе станции "Тверская". По предварительным данным, из-за этого произошел сбой в движении на центральной части зеленой ветки. Информация о пострадавших не поступала. По словам очевидцев, в метро чувствовался слабый запах гари и наблюдалось легкое задымление.

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