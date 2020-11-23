СК предъявил обвинение дагестанскому полицейскому по делу о терактах в московском метро

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву по уголовному делу о терактах в московском метро 29 марта 2010 году. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Речь идет об обвинении по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 205 УК РФ (участие в преступном сообществе, бандитизм, террористический акт).

По версии следствия, Исаев был участником преступного сообщества, запрещенного в РФ, "Имарат Кавказ" и предоставлял в 2009-2010 годах, пользуясь своим служебным положением, данные руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях в отношении незаконных вооруженных формирований. Также Петренко отметил, что он не раз лично перевозил по территории Дагестана руководителей структурных подразделений преступного сообщества и доставил на автостанцию смертницу для ее выезда в столицу и совершения там теракта.

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте Исаева. "В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Исаеву, обвиняемому по ч. 3. ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 205 УК РФ", - сказали ТАСС в пресс-службе суда.

В результате двух терактов в московском метро 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" погибли 39 человек и более 100 получили ранения.