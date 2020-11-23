Суд отправил под домашний арест мужчину, устроившего ДТП с 4 погибшими в Орловской области

ОРЕЛ, 23 ноября. /ТАСС/. Водителя, устроившего в Орловской области ДТП с четырьмя погибшими, в числе которых восьмилетняя девочка, отправили под домашний арест. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

"В настоящее время в отношении водителя автомобиля Opel 1987 года рождения следственным отделом МВД России по Орловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, авария произошла 20 ноября на 16-м км автодороги Орел - Новосиль, водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП четыре человека, в том числе ребенок в возрасте восьми лет, погибли, 11-летняя девочка получила травмы. Водитель Renault не пострадал.