На Сахалине задержали мать младенца, который умер от обезвоживания

ТАСС, 23 ноября. Мать шестимесячного мальчика, тело которого нашли в одном из жилых домов города Долинска на Сахалине, задержана. Следственный комитет планирует ходатайствовать в суде о ее заключении под стражу, сообщается в понедельник на сайте территориального управления СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела шестимесячного мальчика, смерть которого наступила от обезвоживания организма (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), задержана его 25-летняя мать. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что материально-бытовые условия, в которых находился ребенок являлись непригодными для проживания детей, отсутствовали еда и одежда. Мать злоупотребляет алкоголем, не уделяя внимания детям. Другие дети из семьи изъяты и помещены в лечебное учреждение города - брат-близнец погибшего ребенка и двухлетняя девочка с признаками дистрофии средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Халатность", в связи с ненадлежащим исполнением сотрудниками органов опеки и попечительства и ОМВД России по Долинскому городскому округу своих обязанностей. Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.