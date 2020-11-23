СМИ: семь человек погибли в результате схода оползня в Колумбии

БОГОТА, 23 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек стали жертвами схода оползня на северо-западе Колумбии. Об этом в понедельник сообщила радиостанции La FM со ссылкой на местные власти.

По ее данным, инцидент произошел в ночь на понедельник в муниципалитете Вальдивия (северо-западный департамент Антиокия). Оползень сошел на ночной клуб, где отдыхали люди. Семь человек погибли на месте, еще 11 получили травмы. Они были доставлены в ближайшую больницу.

На месте ЧП работает бригада спасателей. По предварительным данным, под завалами могут находиться еще несколько человек.