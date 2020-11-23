При столкновении автомобилей на трассе в Оренбуржье погибли пять человек

ОРЕНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Автомобили Datsun и Volkswagen столкнулись на трассе Оренбург - Самара, пять человек погибли, один пострадал. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

"Предварительно установлено, что столкновение произошло между автомобилями Datsun и Volkswagen на 198-м километре трассы Оренбург - Самара. В результате столкновения погибло пять человек, один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", - сказано в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, ДТП произошло в 5-ти км от села Погромное Бузулукского района Оренбургской области. "На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего", - уточняется в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по региону, авария произошла в 17:20 (15:20 мск), спасатели также выехали на место происшествия.