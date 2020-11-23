В Москве задержали директора департамента ГУУ по подозрению в получении крупной взятки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Директор одного из департаментов Государственного университета управления (ГУУ) задержан по подозрению в получении взятки в 3,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного округа столицы по подозрению в получении взятки задержан директор одного из департаментов Государственного университета управления", - сообщила Волк.

По ее словам, средствам передавались двумя траншами. Сначала директор департамента получил от представителя коммерческой организации 863 тыс. рублей. "Во время передачи второй части взятки - более 2,8 млн рублей - подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками полиции", - сказала представитель МВД.

По данным следствия, в июне между ГУУ и строительной компанией был заключен госконтракт на выполнение работ по капитальному ремонту зданий университета на общую сумму более 44,7 млн рублей. За беспрепятственную приемку выполненных работ и своевременную оплату фигурант потребовал от подрядчика незаконное денежное вознаграждение.

В свою очередь представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что начальнику строительно-эксплуатационного управления университета предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). "В ходе следствия проведены обыски на рабочем месте обвиняемого, при проведении допроса мужчина частично признал свою вину", - сообщила Иванова. Суд по ходатайству следствия отправил обвиняемого под домашний арест.

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