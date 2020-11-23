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В Якутии зарегистрировали еще один случай отравления антисептиком с летальным исходом

Инцидент произошел в Алданском районе

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Случай отравления с летальным исходом зарегистрирован в Алданском районе Якутии, предварительно установлено, что погибший купил и выпил кожный антисептик, из-за которого умерли в Таттинском районе семь человек. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Якутии.

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"21 ноября в селе Угоян Алданского района зарегистрирован один случай отравления спиртосодержащим веществом с летальным исходом. В ходе расследования предварительно установлено, что погибший приобрел и употребил кожный антисептик того же производителя объемом 1 л в городе Алдан", - говорится в сообщении.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщали, что 18 ноября компания из девяти человек распивала разбавленный антисептик для рук в частном доме в селе Томтор. В результате умерли семь человек. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в антисептике содержалось 69% метанола, также 21 ноября ведомство опубликовало постановление о снятии с реализации антисептика.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Прокуратура Таттинского района Якутии организовала проверку.

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