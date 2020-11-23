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В квартире на западе Москвы обнаружили брошенного ребенка

По предварительной информации, 10-летний мальчик находился пять дней без родителей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после обнаружения в квартире на западе Москвы ребенка, пять день пробывшего в одиночестве взаперти. Об этом ТАСС сообщила в понедельник руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"По предварительной информации, 22 ноября в запертой квартире одного из домов на Новоорловской улице обнаружен 10-летний мальчик, находившийся пять дней без родителей. Он доставлен в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает, местонахождения матери устанавливается", - сказала Нефедова.

По ее словам, по данному факту прокуратура столицы организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

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