Обвиняемые в поджоге дома волгоградского губернатора получили тюремные сроки

ВОЛГОГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор двум обвиняемым, которые подожгли дом волгоградского губернатора, Иван Железняков осужден на 6,5 года колонии, Дмитрий Ушаков - на 8 лет. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Железняков приговорен к 6,5 года лишения свободы, Ушаков - к 8 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима", - сказала Вальковская.

По ее словам, судом установлено, что Ушаков и Желязняков причинили тяжкий вред здоровью предпринимателя с целью устрашения и побуждения его к возврату долга. Кроме того, подсудимые совместно Виталием Семисотновым, осужденным в августе этого года на 7 лет колонии, совершили поджог чужого автомобиля и покушение на умышленное уничтожение чужого домовладения, в котором проживал губернатор. "В судебном заседании подсудимые полностью признали вину в инкриминируемых преступлениях, пояснив, что в содеянном раскаиваются", - уточнила Вальковская.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ.

Были установлены причастные к преступлению участники организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова и экс-главу управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева.

Позднее обвинение было переквалифицировано, Музраеву было вменено совершение преступления по п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ. 11 июня прошлого года суд отправил Музраева и Зубкова в СИЗО, вину фигуранты дела не признают.