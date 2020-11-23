В Казани при столкновении шести автомобилей погиб один человек

КАЗАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Шесть автомобилей столкнулись в Казани, один человек погиб, водители двух автомобилей получили травмы, сообщается на сайте МВД по Татарстану в понедельник.

"В 10:54 мск напротив дома номер 79 по улице Чистопольской водитель автомобиля Volvo, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Daewoo Nexia, Skoda и Daewoo Gentra, которого, в свою очередь, от удара отбросило на автомобиль LADA Granta. После этого на LADA совершает наезд автомобиль ВАЗ-2114. В результате ДТП водитель автомобиля Daewoo Gentra от полученных травм скончался на месте происшествия, водители Volvo и ВАЗа получили различные травмы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что от предполагаемого виновника аварии при общении исходил резкий запах алкоголя. Из-за того, что водитель получил травмы, его доставили в медучреждение и взяли анализы на наличие алкоголя в крови.