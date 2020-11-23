В Петербурге полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в клубе в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве и задержали мужчину, который подозревается в стрельбе в клубе в центре Санкт-Петербурга на Казанской улице, в результате чего был ранен охранник заведения. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"По факту инцидента в клубе было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). В полицию был доставлен стрелявший мужчина. Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что на Казанской улице произошел массовый конфликт, в ходе которого, по словам очевидцев, пятеро неизвестных избивали одного. Злоумышленники скрылись с места происшествия на иномарке, увидев полицейских.

Позже источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в ходе конфликта было применено травматическое оружие, из которого прострелили щеку мужчине, а также нанесли ему травму живота. В ходе разбирательства, как уточнили в полиции, было установлено, что стрельбу в здании клуба устроил житель Архангельской области, поссорившись с охранником. После этого он пытался скрыться, но был избит неизвестными, ему оказана медпомощь. У участников конфликта полицейские изъяли травматический пистолет и газовый баллончик.