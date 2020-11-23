Трехлетний ребенок погиб и два человека пострадали в ДТП с двумя машинами в Чувашии

ТАСС, 23 ноября. ДТП с участием автомобилей Fiat и LADA Priora произошло в понедельник на трассе в Чувашии, после аварии по дороге в больницу умер получивший травмы трехлетний ребенок. Еще двое взрослых получили различные травмы, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"Трехлетний сын водителя иномарки, который находился в детском удерживающем устройстве, но не был пристегнут, в аварии получил серьезные травмы. Довезти до медицинского учреждения ребенка не успели, он скончался по пути в больницу", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что мальчик после удара вылетел из салона автомобиля. Кроме того, за медицинской помощью обратились водитель и пассажир LADA Priora.

Авария произошла в понедельник днем возле села Трехизб-Шемурша в Шемуршинском районе республики. Местная жительница, управляя автомобилем Fiat, выехала на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с LADA Priora. Обстоятельства ДТП устанавливаются.