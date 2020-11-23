Место жительства запертого на 5 дней в московской квартире ребенка определят после выписки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Решение о дальнейшем месте проживания 10-летнего мальчика, который на пять дней был оставлен один в квартире на западе Москвы, будет принято после его выписки из медицинского учреждения. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Как сообщила ранее ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, ведомство проводит проверку после обнаружения ребенка в квартире на западе Москвы, который пять день один пробыл дома взаперти. По ее словам, 10-летний мальчик, находившийся пять дней без родителей, был обнаружен 22 ноября. Он доставлен в больницу, место нахождения матери устанавливается.

"По имеющейся информации, поиском матери занимаются правоохранительные органы. Сейчас мальчик находится в больнице, он в безопасности. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь, а после выписки из медицинского учреждения будет решен вопрос о проживании ребенка", - рассказали в столичном департаменте.

По данным пресс-службы, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. "Специалисты соцзащиты обязательно окажут мальчику необходимую поддержку. Ранее семья получала социальную помощь", - добавил собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, семья ранее состояла на учете органов соцзащиты, но в последнее время - нет. "Я нахожусь с правоохранительными органами, которые ищут маму, на связи, мы работаем с прокуратурой и Следственным комитетом. Когда закончится проверка, будет решаться вопрос о том, насколько мать в состоянии выполнять родительские обязанности и как помочь ребенку. Держу ситуацию на контроле. И, возможно, если позволят карантинные ограничения, посещу мальчика", - отметила она.