Коммерсантов из Якутии обвинили в попытке перевезти через границу 4,6 тонны бивней мамонта

ТАСС, 23 ноября. Двое коммерсантов из Якутии стали фигурантами уголовного дела о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, обвиняемые приобрели более 4,6 тонны бивней мамонта, добытые якобы по лицензиям родовой общины.

"По версии следствия, руководитель коммерческой организации и его компаньон в целях незаконного обогащения, достоверно зная, что останки мамонтовой фауны являются ценным палеонтологическим и археологическим материалом, а также пользуются высоким спросом у зарубежных коллекционеров, приобрели у незаконных сборщиков более 4,6 тонны бивней мамонта для экспорта в иностранное государство", - сказано в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере). По данным следствия, большую часть бивней злоумышленники распилили на небольшие фрагменты, что позволило им получить экспертное заключение об отсутствии у распилов культурной ценности, а также занизить размер подлежащей уплате государственной пошлины.

"Для придания видимости законного происхождения бивней мужчины изготовили подложные документы о том, что они якобы добыты по лицензиям родовой общины, после чего получили разрешения на вывоз палеонтологических материалов и их выпуск через таможенную границу. <…> Всего злоумышленники попытались вывезти 26 полных ископаемых бивней мамонтов и 854 их фрагментов", - рассказали в пресс-службе.

Преступные действия по контрабандному перемещению культурных ценностей пресечены сотрудниками правоохранительных органов, а приготовленный к вывозу товар изъят. Согласно выводам палеонтологической судебной экспертизы, все объекты являются редкими образцами фауны и представляют культурную ценность, а 14 целых экземпляров вследствие уникальности и хорошей сохранности имеют ценность уровня музейных экспонатов.

Общая стоимость контрабандного груза составила 62 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный суд города Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.