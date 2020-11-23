Защита обжаловала решение суда о мере пресечения Михаилу Меню

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Защита аудитора Счетной палаты, бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня обжаловала наложенный судом запрет определенных действий. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

"Мы подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы", - сказал он. Ранее адвокат сообщил, что считает наложенные запреты чрезмерными.

Басманный суд Москвы 19 ноября установил Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей, следующие запреты в рамках избранной ему меры пресечения: покидать место фактического проживания, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать интернет. Мера избрана до 18 января 2021 года.