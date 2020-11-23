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Дело в отношении Михаила Меня

Защита обжаловала решение суда о мере пресечения Михаилу Меню

Басманный суд Москвы ранее избрал обвиняемому в растрате 700 млн рублей меру пресечения в виде запрета определенных действий

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Защита аудитора Счетной палаты, бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня обжаловала наложенный судом запрет определенных действий. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

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"Мы подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы", - сказал он. Ранее адвокат сообщил, что считает наложенные запреты чрезмерными.

Басманный суд Москвы 19 ноября установил Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей, следующие запреты в рамках избранной ему меры пресечения: покидать место фактического проживания, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать интернет. Мера избрана до 18 января 2021 года. 

Теги
РоссияМень, Михаил АлександровичДело в отношении Михаила Меня
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