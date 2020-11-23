Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Офицер российских миротворческих сил получил ранение при взрыве мины в Нагорном Карабахе при поиске погибших, в результате взрыва боеприпаса погиб офицер ВС Азербайджана, четыре представителя МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики получили ранения. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 23 ноября совместная группа по обмену телами погибших военнослужащих, состоящая из представителей миротворцев РФ, Вооруженных сил Азербайджана, МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Международного комитета Красного креста, осуществляла поиск погибших в Тертерском районе.

"В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер Вооруженных сил Азербайджанской Республики погиб. Еще четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести", - сказали в Минобороны. "Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в городе Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - добавили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны, созданные по инициативе командования российских миротворцев совместные группы поиска и передачи тел погибших в ходе конфликта уже более недели работают слаженно и эффективно. Все найденные в результате их работы тела погибших передаются сторонам для захоронения.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.