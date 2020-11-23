{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-глава "Известий" Галумов получил шесть лет колонии по делу о мошенничестве

Защита намерена обжаловать приговор
Эраст Галумов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Эраст Галумов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего главу ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил ТАСС его адвокат Владимир Семенцов, приговор будет обжалован.

"Суд назначил моему подзащитному шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Этот приговор мы обязательно обжалуем", - сказал защитник.

В ходе прений сторон прокуратура запросила для Галумова восемь лет колонии общего режима. Защита просила его оправдать. 

Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Нагорном Карабахе
Один офицер ВС Азербайджана погиб, четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения, сообщили в Минобороны РФ
Читать полностью