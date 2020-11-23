Экс-глава "Известий" Галумов получил шесть лет колонии по делу о мошенничестве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего главу ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил ТАСС его адвокат Владимир Семенцов, приговор будет обжалован.

"Суд назначил моему подзащитному шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Этот приговор мы обязательно обжалуем", - сказал защитник.

В ходе прений сторон прокуратура запросила для Галумова восемь лет колонии общего режима. Защита просила его оправдать.