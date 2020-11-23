Суд арестовал главу полиции Кизлярского района Дагестана по делу о терактах в метро Москвы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу начальника ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева по уголовному делу о терактах в Московском метрополитене в 2010 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Исаева избрано содержание под стражей до 4 января 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Адвокат Эльдар Хастинов сообщил, что Исаев не признает вину. "Он не признает вину и считает свое уголовное преследование местью за служебную деятельность. Мы будем обжаловать решение суда о заключении Исаева под стражу", - сказал адвокат.

По словам адвоката, уголовное дело главы полиции Кизлярского района построено на показаниях лиц, которых он сам помог привлечь к ответственности за терроризм. "В основу дела легли показания людей, которых сам Исаев ранее привлек к уголовной ответственности за терроризм. Более того, мой подзащитный имеет личную благодарность директора ФСБ Александра Бортникова за вклад в борьбу с терроризмом на Кавказе. Соответствующие документы суд приобщил к делу", - сказал защитник.

"Мы ходатайствовали перед судом, чтобы он учел награды и заслуги Исаева и хотя бы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Но суд не согласился с нами", - заключил защитник.

По данным следствия, в рамках уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена Главным следственным управлением СК во взаимодействии с ФСБ России был задержан начальник ОМВД России по Кизлярскому району полковник полиции Гази Исаев. Ему предъявлено обвинение. СК считает, что Исаев был участником запрещенной в России террористической организации "Имарат Кавказ". В 2009-2010 годах, используя служебное положение, он предоставлял информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, он неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений преступного сообщества по территории Дагестана, также он лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения теракта.

В результате двух терактов в столичном метро 29 марта 2010 года погибли 39 человек, более 100 получили ранения.