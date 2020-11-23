Минэнерго: восстановление схемы энергоснабжения в Приморье возможно через 1-2 месяца

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Полное восстановление схемы энергоснабжения в Приморском крае возможно в течение 1-2 месяцев. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Сейчас это все делается, в том числе с использованием резервных схем, по не проектным схемам - задача максимально быстро обеспечить энергоснабжение потребителей, делать все для этого. Но дальше надо будет схему приводить к нормальному состоянию, и пока это не будет сделано, все дизеля останутся в регионе, - сказал он. - Мы понимаем, что для этого понадобится месяц - два точно".

Он отметил, что до этого времени все резервные источники питания, поставленные в Приморье из других регионов страны, будут оставаться на Дальнем Востоке до полного восстановления нормальной схемы энергоснабжения в регионе.

По оценке Минэнерго, дополнительных дизель-генераторных установок Приморью не потребуется.

"С учетом тех аварийно-восстановительных работ, которые проводятся, ресурсов, в том числе и дизель-генераторных установок, которые были переброшены, мы оцениваем, что их пока достаточно. Оптимистично оцениваем. Идет же ротация, их переброска, отремонтировали — соответственно перебросили на те места, которые длительно без энергоснабжения", - сказал Грабчак.

Грабчак добавил, что полностью восстановить теплоснабжение в Приморье планируется 24 ноября.

"По Владивостоку по оставшимся районам, мы рассчитываем, что завтра, грубо говоря до обеда, максимум все „дизеля“ на котельных будут расставлены на оставшихся. Там не так много, порядка 20 котельных осталось. И это позволит обеспечить теплоснабжение в полном объеме всех потребителей", - сказал он.

Грабчак отметил, что в 17:00 мск (01:00 по местному времени) электроэнергией были полностью обеспечены котельные города Артем. "Идет сейчас нагрев, разогрев, и должно тепло начинать в дома поступать", - сказал замминистра.

Заместитель министра также подчеркнул, что ведомство и руководство региона проведут оценку потребности региона в дизельных генераторах и создание резервного парка установок.

"Мы с ним проведем оценку потребности в дизелях в целом на будущее и по оценке соответствия требованиям энергобезопасности с точки зрения обеспечения дизелями больниц, школ, учреждений, которые обеспечивают непрерывный процесс, где электроэнергия критична. Плюс, резервный парк подвижных дизель-генераторных установок должен быть у снабжающих организаций, у водоканала", - сообщил он.

Грабчак также добавил, что данная работа будет проведена после восстановления энерго- и теплоснабжения.