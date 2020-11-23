DPA: устроивший в ФРГ стрельбу не действовал по политическим или религиозным мотивам

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Следствие полагает, что мужчина, устроивший минувшей ночью хаотичную стрельбу на улице немецкого города Меккенхайм (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), имел какие-либо проблемы в частной жизни, но не действовал по политическим или религиозным мотивам. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на прокуратуру Бонна.

"До сих пор нет никаких свидетельств того, что указывало бы, например, на политические, религиозные или другие мотивы", - отметили в ведомстве. 44-летний мужчина был спортивным стрелком и имел разрешение на хранение оружия. В его квартире следователи нашли боеприпасы, мачете, несколько винтовок и пистолетов.

Сигнал тревоги поступил на пульт полиции около 21:00 (23:00 мск) в воскресенье. Как сообщали очевидцы, злоумышленник достал пистолет и открыл огонь на улице. Полиция запросила подкрепление, заблокировала близлежащие улицы. Впоследствии подозреваемый устроил перестрелку с бойцами спецназа и был ликвидирован. Один из стражей порядка получил ранение.