СК возбудил дело из-за рухнувшей кабины лифта под Курском, где пострадала женщина

ТАСС, 23 ноября. Следователи города Курчатова Курской области возбудили уголовное дело после падения кабины в шахту лифта, в результате которого пострадала 55-летняя женщина. Об этом в понедельник сообщает СК по региону.

"Курчатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по результатам доследственной проверки, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в минувшую субботу в управляющую компанию поступило сообщение об аварийной остановке лифта в многоэтажном доме по улице Садовая города Курчатова, в котором находились пять пассажиров, среди которых трое малолетних детей. Сотрудники управляющей компании эвакуировали одну из женщин и детей из застрявшего между вторым и первым этажами лифта. В процессе эвакуации людей лифтовая кабина пришла в движение. Находившаяся там 55-летняя женщина упала, после чего ее госпитализировали. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства преступления, а также лиц, виновных в его совершении.