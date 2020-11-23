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Источник: двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП с двумя машинами в Подмосковье

Всех пострадавших госпитализировали

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Грузовик и легковая машина столкнулись на трассе М-9 "Балтия" в Подмосковье, в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"ДТП произошло на 66-м километре трассы М-9 "Балтия" на съезде в деревню Мансурово. Столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковая машина Fiat. Пострадали четыре человека, среди которых двое детей в возрасте трех и четырех лет", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, все пострадавшие госпитализированы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Россия
Четверо детей пострадали при пожаре в квартире в Подмосковье
Причины происшествия устанавливаются
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