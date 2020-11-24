Полицейские на Сахалине изъяли у браконьера части камчатского краба на 4 млн рублей

ТАСС, 24 ноября. Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии пресекли деятельность подпольного цеха по переработке незаконно добытого камчатского краба в Поронайском районе Сахалинской области. Нелегальная продукция оценивается в 4 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается во вторник на сайте регионального управления МВД.

"Правоохранители обнаружили и изъяли 444 кг лап свежего краба, а также рыболовные принадлежности и инструментарий для варки морепродукта, находящийся в антисанитарных условиях. На прилегающей к дому местности находился как уже готовый камчатский краб к сбыту заинтересованным лицам, так и в сыром виде. На частной территории также был задержан и подозреваемый - 33-летний ранее судимый житель села Тихменево", - говорится в сообщении.

Ущерб оценивается в 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 175 УК РФ ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем").