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Один человек погиб в результате ЧП на оборонном заводе в Башкирии

Еще двое пострадали

ТАСС, 24 ноября. Один человек погиб, двое пострадали в результате происшествия на заводе по производству промышленных взрывчатых веществ "Авангард" в Стерлитамаке. Об этом сообщает Минздрав Башкирии.

"В результате несчастного случая на заводе "Авангард" в городе Стерлитамак Республики Башкортостан один человек погиб. Второй человек получил ожоговый шок III степени и госпитализирован в клиническую больницу №1 г. Стерлитамак. У третьего состояние удовлетворительное, назначено амбулаторное лечение", - сообщается на сайте Минздрава.

Ранее во вторник заместитель генерального директора предприятия Рамиль Абдюков сообщил ТАСС, что на заводе произошел технологический сбой, в результате которого пострадали три человека.

ФКП "Авангард" (Стерлитамак) занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, а также выпускает взрывчатку для Минобороны, утилизирует боеприпасы для реактивных систем залпового огня. "Авангард" подведомствен Минпромторгу России.

Теги
РоссияБашкортостан
Три человека пострадали в результате сбоя на оборонном заводе в Башкирии
Заместитель гендиректора предприятия "Авангард" Рамиль Абдюков сообщил о технологическом сбое
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