Покусавшую полицейского женщину в Саратове приговорили к восьми месяцам колонии

ТАСС, 24 ноября. Суд в Саратове приговорил к восьми месяцам колонии 45-летнюю женщину, покусавшую полицейского, собиравшегося изъять у нее собак, о которых она не заботилась. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В ее квартире проживало несколько собак, при этом должных мер ухода за ними хозяйка не принимала. Сотрудник полиции вместе с зоозащитниками попытался освободить животных, запертых в квартире. Хозяйка жилплощади этому воспротивилась и стала проявлять агрессию", - говорится в сообщении. Женщина укусила одного из правоохранителей за предплечье, а второго ударила по голове.

В ожидании суда женщина находилась под стражей после того, как в ходе предварительного следствия скрылась и была объявлена в розыск. Своей вины она не признала.

Женщина будет отбывать наказание в колонии-поселении. Суд вынес приговор на основании ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").