Умерла одна из пострадавших во время взрыва на судостроительном заводе в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Маляр, 50% тела которой было обожжено при взрыве на судостроительном заводе в Благовещенске, умерла. Возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Взрыв на судостроительном заводе в Благовещенске произошел 18 ноября около 08:20 (02:20 мск) при проведении лакокрасочных работ. По предварительным данным, один из рабочих нарушил технику безопасности. Ожоги различной степени тяжести получили четыре человека.

"В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования женщины-маляра на судоремонтном заводе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшая при взрыве женщина умерла в понедельник. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека").

Судостроительный завод им. Октябрьской революции работает в Благовещенске, его основные направления деятельности - судостроение, ремонт и модернизация корпусов судов, изготовление консольно-козловых кранов, металлоконструкций, горячая оцинковка стальных поверхностей. Производственные мощности завода позволяют строить суда различных назначений длиной от 75 м, шириной от 14 м.