Мужчина подорвался на гранате при задержании в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Мужчина, которого полицейские прибыли задерживать по подозрению в убийстве в Дагестане, подорвался на гранате. Он погиб, пострадавших среди силовиков нет, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах Дагестана.

"Сотрудники полиции прибыли задерживать ранее отсидевшего жителя республики, подозреваемого в убийстве. Он вышел к ним с гранатой, затем забежал в дом и подорвал себя", - сказал собеседник.

Инцидент произошел во вторник на окраине Бабаюрта. По словам источника, мужчина не имел отношения к бандподполью и не был подозреваемым в причастности к террористическим преступлениям.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

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