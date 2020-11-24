{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мужчина подорвался на гранате при задержании в Дагестане

По данным источника в правоохранительных органах, он не имел отношения к бандподполью и не был причастен к террористическим преступлениям

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Мужчина, которого полицейские прибыли задерживать по подозрению в убийстве в Дагестане, подорвался на гранате. Он погиб, пострадавших среди силовиков нет, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах Дагестана.

"Сотрудники полиции прибыли задерживать ранее отсидевшего жителя республики, подозреваемого в убийстве. Он вышел к ним с гранатой, затем забежал в дом и подорвал себя", - сказал собеседник.

Инцидент произошел во вторник на окраине Бабаюрта. По словам источника, мужчина не имел отношения к бандподполью и не был подозреваемым в причастности к террористическим преступлениям. 

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

В новость внесены изменения (09:31 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияДагестан
После падения бетонной плиты на машину во Владивостоке возбудили дело
Плита упала под тяжестью обледенения проводов и воздействием сильного ветра
Читать полностью