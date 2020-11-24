После падения бетонной плиты на машину во Владивостоке возбудили дело

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о предоставлении услуг и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, возбуждено в Приморье после падения бетонной плиты на автомобиль во время прошедшего в регионе ледяного дождя, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю.

"По результатам доследственной проверки по факту обрушения бетонной плиты с дома на улице Нейбута во Владивостоке с возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ", - сообщил представитель ведомства. Санкция статьи в этой части предполагает лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее прокуратура Ленинского района Владивостока проверила факт обрушения 19 ноября плиты перекрытия железобетонной шахты, расположенной на кровле дома по улице Нейбута. При падении был уничтожен автомобиль марки Nissan X-Trail. Как установила прокуратура, на входе в железобетонную шахту были закреплены кабельные линии интернет-провайдеров. Под тяжестью обледенения проводов и воздействием сильного ветра боковые стены шахты сложились. Плита сместилась и упала с крыши.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан. В пятницу в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня. По состоянию на вторник без света остаются около 95 тыс. жителей края. Подача воды уже восстановлена, тепло должно вернуться в дома до конца дня.