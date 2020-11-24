Дело возбудили на пенсионерку из Петербурга за нападение на полицейского из-за маски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело против пенсионерки из Санкт-Петербурга за нападение на полицейского, который попросил ее надеть маску в транспорте и попытался провести в отдел полиции. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 58-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти", "Оскорбление представителя власти")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 19 ноября участковый увидел женщину в маршрутке без маски и попросил ее пройти в отдел. В ответ подозреваемая ударила правоохранителя.

Также у входа в пункт полиции женщина оскорбила полицейского, а уже находясь внутри здания еще раз ударила. "Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения", - говорится в сообщении.

Ношение масок в Санкт-Петербурге обязательно для всех пассажиров общественного транспорта, а также при посещении общественных мест.