В крови сбитого автомобилем мальчика в Башкирии нашли алкоголь

ТАСС, 24 ноября. Врачи обнаружили 0,33 промилле алкоголя в крови 9-летнего мальчика, которого в июле 2020 года сбил автомобиль в Башкирии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

ДТП произошло 8 июля в Мишкинском районе. УАЗ сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Мальчик получил тяжкие телесные повреждения.

"Да, действительно, [в крови ребенка] обнаружен алкоголь. Это могло появиться по ряду причин. Из-за употребления каких-либо напитков или продуктов с содержанием этилового спирта, в том числе это могло быть успокоительное средство или сироп для лечения боли в горле. В том числе может быть, что место, откуда производили забор крови, было обработано дезинфицирующим средством или средством для обработки рук, которое используется во время пандемии", - отметила собеседница агентства.

Она добавила, что содержание алкоголя в крови ребенка составило 0,33 промилле. "Анализ, по словам главного врача [больницы, где проводился забор крови], достоверен и сомневаться в нем нет основания", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе МВД по Башкирии отметили, что водитель УАЗа в момент аварии был трезв. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения".