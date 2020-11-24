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В квартире многоэтажки на юге Москвы произошел взрыв газа

Пострадавших нет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: улица Малая Тульская, дом 8, в квартире девятиэтажного жилого дома произошел хлопок газа. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Эвакуация жильцов не проводилась", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС сообщили, что на месте происшествия работают пожарные. "Поступила заявка по данному адресу. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, проводится разведка. Внешних признаков происшествия нет", - сказали в главке.

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