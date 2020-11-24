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Полиция проводит проверку по факту травмы Джигурды после суда по иску к Ефремову

По словам источника ТАСС, Джигурда планирует лично обратиться в полицию с заявлением

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту травмы актера Никиты Джигурды, которую ему якобы причинил юрист Александр Добровинский возле Хамовнического суда Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, 23 ноября после заседания по гражданскому иску потерпевших к актеру Михаилу Ефремову во время словесной перепалки Добровинский схватил его за палец. В результате Джигурда получил сильный ушиб и ему пришлось обратиться в больницу, откуда в отдел "Хамовники" поступила телефонограмма о травме Джигурды. "Полиция по данному факту начала проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении либо в отказе возбуждения уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Джигурда планирует во вторник лично обратиться в полицию с заявлением.

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