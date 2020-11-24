В Москве задержали женщину, бросившую десятилетнего сына в запертой квартире

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали женщину, которая оставила своего десятилетнего сына одного на несколько дней в запертой квартире. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Накануне руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что прокуратура проводит проверку после обнаружения в квартире на западе Москвы ребенка, пять дней пробывшего в одиночестве взаперти. По ее словам, ребенок доставлен в больницу. Его жизни и здоровью ничто не угрожает, местонахождение матери устанавливается. "Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали на улице Шолохова женщину, предположительно, мать мальчика, оставленного в закрытой квартире на несколько дней", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). "В отношении 31-летней задержанной проводятся следственные действия и уточняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в полиции.