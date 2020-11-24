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В МВД Дагестана подтвердили подрыв мужчины на гранате при попытке задержания

По информации ведомства, в результате инцидента никто из полицейских не пострадал

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. МВД Дагестана подтвердило информацию о том, что житель республики подорвал себя на гранате при попытке его задержания сотрудниками полиции.

"Сегодня примерно в 07:30 утра близ поселения Заречное Кизлярского района Республики Дагестан сотрудники полиции при поддержке Росгвардии проводили мероприятие по задержанию 55-летнего жителя республики, подозреваемого в покушении на убийство. Мужчина забаррикадировался в здании двухэтажного барака. На требования сдаться он не реагировал и открыл огонь из огнестрельного оружия по правоохранителям. После того как закончились боеприпасы, он подорвал себя гранатой", - сообщили в пресс-службе МВД республики.

По словам собеседника агентства, среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

По данным республиканского МВД, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за убийство.

Ранее о подрыве мужчины на гранате при его задержании сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана.

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