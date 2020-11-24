В Забайкалье районный чиновник подозревается в хищении 1,9 млн рублей на госконтрактах

ЧИТА, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Борзинского района Забайкальского края, которого подозревают в хищении порядка 1,9 млн рублей при заключении госконтракта, сообщается во вторник на сайте УМВД по региону.

"Из бюджета Забайкальского края муниципальному району было выделено около 5 млн рублей на капитальный ремонт теплотрассы нескольких образовательных учреждений. Один из работников комитета образования и молодежной политики администрации района организовал заключение договоров подряда на проведение ремонтных работ между директорами указанных образовательных учреждений и им как индивидуальным предпринимателем. По заключению строительно-технической экспертизы, разница между оплаченными денежными средствами и фактически затраченными составляет 1 895 233 рубля", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, чиновник составил акты приемки выполненных работ и справки о стоимости работ с недостоверными данными. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). У подозреваемого изъяли банковские карты, документы, сотовые телефоны и автомобиль.