В связи с распространением ложной информации о здоровье сына Плющенко возбудили дело

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Москве по факту распространения ложной информации о здоровье сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Об этом следует из соответствующего постановления МВД, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации)", - говорится в документе.

В свою очередь представитель семьи фигуриста Александр Добровинский уточнил агентству, что дело было возбуждено 20 ноября.