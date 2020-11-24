{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В связи с распространением ложной информации о здоровье сына Плющенко возбудили дело

Представитель семьи фигуриста Александр Добровинский уточнил, что уголовное дело было возбуждено 20 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Москве по факту распространения ложной информации о здоровье сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Об этом следует из соответствующего постановления МВД, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации)", - говорится в документе.

В свою очередь представитель семьи фигуриста Александр Добровинский уточнил агентству, что дело было возбуждено 20 ноября.

Теги
Россия
Полиция задержала в Москве и Петербурге участников нападений на салоны связи
Как сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу Ленинградской области, в 2014-2019 годах трое злоумышленников совершили 22 нападения, ущерб от которых превысил 7 млн рублей
Читать полностью