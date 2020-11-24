В ДТП с легковушкой и троллейбусом в Крыму погибли четыре человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли при столкновении автомобиля ВАЗ-2109 с троллейбусом в Крыму, все погибшие находились в автомобиле, в троллейбусе никто не пострадал, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МВД по Республике Крым

"В районе Ангарского перевала - ДТП с участием легковушки и троллейбуса. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с троллейбусом, поднимающимся к перевалу. В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле. В троллейбусе никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка. В пресс-службе МВД ТАСС уточнили, что столкновение произошло около 10:30 мск.