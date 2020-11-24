В Иванове задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над 10-летней девочкой

ИВАНОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Иванове задержали мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над 10-летней девочкой. Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

"Фигурант задержан и передан в СУ СК России по Ивановской области", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, о нападении на школьницу ее родители сообщили в полицию 19 ноября. По их словам, девочка шла в школу, когда на нее с ножом напал злоумышленник. Педофил затащил ребенка в заброшенный дом и надругался. Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника: им оказался 63-летний уроженец Ярославской области, находившийся в федеральном розыске. Он уклонялся от назначенного судом принудительного лечения за серию преступлений против половой неприкосновенности.

"Ориентировка с его данными и приметами внешности была направлена всем наружным службам полиции. На месте совершения преступления сотрудники полиции выставили засаду, где в течение пяти суток наблюдали за местом, где было совершено нападении на ребенка. В ночь на 24 ноября правоохранители заметили гражданина, внешне похожего на разыскиваемого", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в УМВД по региону, на обеспечение безопасности детей в районе учебных заведений областного центра в эти дни было направлено более 400 сотрудников полиции. Пути следования детей к школам патрулировались нарядами полиции.