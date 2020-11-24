Два человека задержаны после избиения сотрудников ГИБДД в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка и его 18-летнего знакомого за избиение инспекторов ГИБДД во Фрунзенском районе Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего и 18-летнего местных жителей по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

По данным СК, инцидент произошел в ночь на вторник на улице Софийской. По версии следствия, подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили двух сотрудников ГИБДД, которые находились там для оформления дорожной аварии.

Задержанным уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения.