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Житель Петербурга захватил в заложники шестерых детей

По данным источника в экстренных службах, он находится в состоянии алкогольного опьянения
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженный житель Санкт-Петербурга заперся с детьми в квартире в Колпинском районе города и угрожает им, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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"Мужчина забаррикадировался в квартире, по предварительным данным, с детьми и угрожает им", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства добавил, что в квартире находятся шесть детей. 

Кроме того, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. 

Источник также предположил, что причиной удержания детей в заложниках мог стать бытовой конфликт с женой. Он также подчеркнул, что мужчина вооружен топором. 

На месте ждут психолога, чтобы вести с ним переговоры.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

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Захват детей в заложники в Петербурге. Главное
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