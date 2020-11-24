Житель Петербурга захватил в заложники шестерых детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженный житель Санкт-Петербурга заперся с детьми в квартире в Колпинском районе города и угрожает им, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Мужчина забаррикадировался в квартире, по предварительным данным, с детьми и угрожает им", - сказал собеседник агентства.
Собеседник агентства добавил, что в квартире находятся шесть детей.
Кроме того, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
Источник также предположил, что причиной удержания детей в заложниках мог стать бытовой конфликт с женой. Он также подчеркнул, что мужчина вооружен топором.
На месте ждут психолога, чтобы вести с ним переговоры.
Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.